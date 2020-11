Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hommage à Samuel Paty-Macron invite les élèves à "apprendre à être libre" Reuters • 02/11/2020 à 09:49









PARIS, 2 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a adressé lundi matin un message aux 12 millions d'élèves français sur les réseaux sociaux Snapchat et Instagram avant l'hommage à Samuel Paty organisé dans les établissements scolaires à l'issue des vacances de la Toussaint. "Ces quinze derniers jours ont été un coup dur pour nous tous", y déclare le chef de l'Etat. "Aujourd'hui, en classe, vous allez rendre hommage à Samuel Paty. Nous penserons à lui, à vous et à vos enseignants. Nous sommes tous choqués par ce qu'il s'est passé. Parlez-en entre vous. Parlez-en avec vos enseignants", poursuit-il. "Les jours que nous vivons sont difficiles, alors je veux que vous reteniez ces quelques mots. Vous êtes la France. Être français, à l'école de la République, c'est apprendre à être libre, à s'épanouir, s'élever par la connaissance. Alors vivez pleinement ce temps d'apprentissage. Il prépare votre avenir. Et notre avenir c'est vous", ajoute Emmanuel Macron. Samuel Paty, qui était professeur d'histoire-géographie, a été décapité le 16 octobre près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié russe d'origine tchétchène après avoir été la cible d'une campagne hostile sur les réseaux sociaux pour avoir présenté des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Une minute de silence sera observée à 11h00 dans tous les établissements scolaires à sa mémoire, après la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès. Le ministre de l'Education a promis des sanctions en cas de perturbations de cet hommage. "Tout le monde est prévenu. Ça ne sera pas accepté (...) On ira à la racine de ces problèmes. On ne se laisse pas faire. La République est la plus forte (...) Aujourd'hui doit être une journée de progrès sur ce sujet, pas de régression", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur France Inter. Gérald Darmanin, son collègue de l'Intérieur, a quant à lui annoncé que 100.000 membres des forces de l'ordre seraient affectés à la protection des établissements scolaires. "Il y a 100.000 policiers, gendarmes et militaires qui aujourd'hui protègent l'ensemble du territoire national et singulièrement la rentrée scolaire puisque cette rentrée scolaire est marquée évidemment du sceau très difficile de la mort ignoble de M. Paty", a-t-il dit sur l'antenne de BFMTV. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

