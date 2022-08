Home Depot: ventes et bénéfices records au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 12:15

(CercleFinance.com) - The Home Depot publie un chiffre d'affaires de 43,8 Mds$ au titre du 2e trimestre, en hausse de 6,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation progresse de 8,6%, à 7,2 Mds$, pour un bénéfice net trimestriel de 5,17 Mds$, en hausse de 7,6% par rapport au 2e trimestre de l'exercice précédent.



Le BPA ressort à 5,06 $, an progression de 11,5%.



' Au deuxième trimestre, nous avons enregistré les ventes et les bénéfices trimestriels les plus élevés de l'histoire de notre société ', a déclaré Ted Decker, le p.d.-g. 'Notre performance reflète la force continue de la demande pour les projets de rénovation domiciliaire', analyse-t-il.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, The Home Depot table sur une hausse des ventes de l'ordre de 3% par rapport à 2021 et à une hausse du BPA d'environ 5%.