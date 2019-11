Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : revoit à la baisse ses prévisions pour 2019 Cercle Finance • 19/11/2019 à 15:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Home Depot annonce revoir ses prévisions de ventes pour l'exercice 2019, après que les ventes du troisième trimestre aient été inférieures aux attentes. La société basée à Atlanta a ainsi déclaré qu'elle prévoyait désormais que ses ventes pour l'exercice 2019 augmenteraient d'environ 1,8%, avec des ventes comparables en hausse d'environ 3,5%. Jusqu'à présent, elle prévoyait une croissance de 2,3%, avec une croissance du chiffre d'affaires comparable de 4%. Pour le troisième trimestre, les ventes ont atteint 27,2 milliards de dollars, en hausse de 3,5%. Les ventes comparables ont augmenté de 3,6%. Le bénéfice net du troisième trimestre a par sa part atteint 2,8 milliards de dollars, ou 2,53 dollars par action, en baisse par rapport à 2,9 milliards de dollars, ou 2,51 dollars par action, pour la même période lors de l'exercice 2018.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -4.74%