Home Depot: révision en baisse des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Home Depot fait part d'une révision en baisse de ses objectifs annuels, 'afin de refléter la performance du premier semestre de l'exercice 2024 et d'inclure SRS (dont l'acquisition a été finalisée en juin dernier)'.



Ainsi, le numéro un américain de la rénovation résidentielle anticipe désormais une croissance des ventes totales entre 2,5 et 3,5%, mais avec une diminution de 3 à 4% en comparable, et une marge opérationnelle ajustée de 13,8 à 13,9%.



Sur son deuxième trimestre comptable, Home Depot a réalisé un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit un BPA en baisse de 1% à 4,60 dollars, pour un chiffre d'affaires de 43,2 milliards de dollars, en hausse de 0,6% (-3,3% pour les ventes comparables).



'La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude macroéconomique accrue ont exercé une pression plus générale sur la demande des consommateurs, ce qui a entraîné une baisse des dépenses dans les projets de rénovation domiciliaire', explique son PDG Ted Decker.





