Home Depot: repli de 5% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net du premier trimestre 2024 de 3,6 milliards de dollars, soit un BPA en baisse de 5% à 3,63 dollars, pour un chiffre d'affaires de 36,4 milliards de dollars, en recul de 2,3% (-2,8% pour les ventes comparables).



'Le trimestre a été affecté par un début de printemps retardé et la faiblesse persistante de certains projets discrétionnaires plus importants', explique Ted Decker, le PDG de la chaine américaine spécialisée dans la rénovation résidentielle.



Pour l'ensemble de l'exercice, Home Depot confirme ses prévisions, dont une croissance des ventes totales d'environ 1% (y compris la 53e semaine sans laquelle les ventes comparables devraient diminuer d'environ 1%) et une marge opérationnelle de l'ordre de 14,1%.





