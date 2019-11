HOME DEPOT : prudent pour la fin de l'année

(AOF) - Home Depot a abaissé sa prévision annuelle de ventes dans le sillage de résultats trimestriels dégradés. Le distributeur américain spécialisé dans les équipements de la maison a réalisé au troisième trimestre 2019 un bénéfice net en repli de 3% à 2,77 milliards de dollars, ou 2,53 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,5% à 27,22 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 3,8%. Les analystes tablaient sur un BPA de 2,52 dollars et sur un chiffre d'affaires de 27,53 milliards.

Pour 2019, le groupe s'attend toujours à une croissance de 3,1% de son bénéfice net par action, mais ses ventes devraient progresser de 1,8% et non plus de 2,3%.