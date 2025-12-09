Home Depot prévoit des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations pour l'exercice 2026 avant la journée des investisseurs

Home Depot prévoit une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 0 et 2 % pour l'exercice 2026

La demande de logements aux États-Unis est affectée par le chômage et les prix élevés des logements

Le directeur financier McPhail prévoit une croissance plus rapide que le marché l'année prochaine

La chaîne de magasins de bricolage Home Depot HD.N a prévu mardi une croissance des ventes comparables et un bénéfice inférieurs aux estimations des analystes pour l'exercice 2026, alors que la demande de projets de bricolage et d'articles à prix élevé se refroidit.

Les actions de la société étaient en baisse de 2% dans les échanges de pré-marché après que le distributeur ait présenté des objectifs financiers avant sa première journée des investisseurs en plus de deux ans.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes des magasins comparables pour l'exercice 2026 augmentent dans une fourchette de 0 % à 2 %, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes de 2,34 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté stable à 4 % plus élevé. Les analystes avaient estimé que le bénéfice par action de la société augmenterait de 5,6 %.

Les analystes de TD Cowen considèrent cette prévision comme "un point de départ raisonnable" qui pourrait préparer le terrain pour une reprise une fois que l'élan dans le secteur du logement et des grands projets commencera à se renforcer.

Les détaillants tels que Home Depot et Lowe's LOW.N sont sous pression car les Américains réduisent leurs dépenses pour les rénovations coûteuses et les grands projets en raison des coûts d'emprunt plus élevés.

La demande de logements aux États-Unis a également été agitée en raison de la hausse du chômage et des prix élevés des logements. Entre-temps, l'assouplissement des taux d'intérêt et des taux hypothécaires aux États-Unis n'a pas réussi à favoriser la reprise , l'entreprise prévoyant une baisse plus importante de ses bénéfices pour l'exercice 2025 dans ses derniers résultats trimestriels.

Cependant, le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, a déclaré mardi que l'entreprise devrait "croître plus rapidement que son marché" l'année prochaine.

"Nous pensons que les pressions sur le marché de l'immobilier vont se corriger et permettre au marché de l'amélioration de l'habitat de croître plus rapidement que l'économie en général", a déclaré M. McPhail.

La société emploie environ 470 000 personnes dans ses 2 356 magasins de détail et plus de 1 200 points de vente SRS répartis dans les 50 États américains.

Son action a perdu environ 10 % de sa valeur cette année, contre une hausse de 16 % de l'indice S&P 500 .SPX .