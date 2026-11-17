(Zonebourse.com) - Le spécialiste américain du bricolage recule de 2% à Wall Street, après avoir publié des résultats globalement conformes aux attentes au titre de son troisième trimestre 2026.

Home Depot a enregistré une hausse de 3% de son BPA ajusté, à 3,86 dollars, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 4,9%, porté notamment par une croissance de 2,2% des ventes à magasins comparables aux États-Unis.

Bank of America souligne l'amélioration des tendances commerciales du groupe, avec des ventes supérieures aux attentes.

Home Depot table désormais sur un chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions initiale, mais a revu à la baisse ses perspectives de marges. Le BPA ajusté devrait néanmoins progresser de 2% sur l'ensemble de l'exercice. Par ailleurs, le groupe a annoncé la nomination de Richard McPhail, directeur financier depuis 2019, au poste de directeur général à compter du 23 novembre, en remplacement de Ted Decker.

RBC Capital Markets, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 342 dollars, juge également la publication globalement conforme à ses attentes, malgré une rentabilité inférieure aux prévisions du marché. Le courtier relève que la bonne tenue des ventes comparables contraste avec les pressions persistantes sur les marges, pénalisées notamment par la hausse des coûts du carburant et l'intégration des récentes acquisitions.

Si RBC salue la solidité des fondamentaux du groupe et sa capacité à préserver ses bénéfices, il estime que ces tensions sur la rentabilité devraient continuer de peser à court terme.

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