Home Depot : partenariat dans la livraison avec Walmart

(CercleFinance.com) - Home Depot a annoncé mercredi la mise en place d'un partenariat avec Walmart, qui va l'aider à livrer ses articles en un jour ou deux sur le sol américain. Le géant du bricolage explique qu'il a décidé d'avoir recours à Walmart GoLocal, le service de livraison lancé par le distributeur américain à destination des autres détaillants, dans certaines régions au cours des semaines qui viennent. L'expérience pourrait ensuite être étendue d'ici à la fin de l'année. Home Depot précise que les produits éligibles à la livraison rapide se limiteront à l'outillage, aux fixations, aux peintures ainsi qu'aux articles susceptibles de rentrer dans une voiture. Le partenariat intervient alors que Home Depot a vu ses ventes en ligne exploser de 86% sur son dernier exercice fiscal, avec des commandes essentiellement récupérées en magasins. Pour Walmart, son service de livraison en marque blanche - qui s'appuie sur le réseau logistique qu'il a pu bâtir au cours des dernières années - constitue un moyen de diversifier ses sources de revenus.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -0.83%