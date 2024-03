Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Home Depot: partenaire du sport universitaire avec la NCAA information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Home Depot étend sa présence dans le sport collégial en devenant un partenaire corporatif officiel de la National Collegiate Athletics Association (NCAA).



Grâce à ce partenariat, Home Depot détiendra les droits sur les 90 championnats de la NCAA, y compris les tournois de basket-ball féminin et masculin de la Division I.



Le partenariat de trois ans avec la NCAA, CBS Sports et TNT Sports s'appuie sur les liens étroits de Home Depot avec les sports universitaires.



'Nous sommes ravis d'accueillir Home Depot, l'une des marques les plus reconnues dans le domaine du sport universitaire, au sein du programme NCAA Corporate Champions and Partners', a déclaré Dan Gavitt, vice-président senior du basket-ball de la NCAA.







