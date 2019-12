Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : objectifs fixés pour l'exercice 2020 Cercle Finance • 11/12/2019 à 13:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Home Depot annonce viser pour son prochain exercice une marge opérationnelle de l'ordre de 14% et une croissance des ventes d'environ 3,5 à 4% en données publiées comme en données comparables. Pour l'exercice en cours, la chaine de rénovation résidentielle confirme ses objectifs d'un BPA en hausse d'environ 3,1% à 10,03 dollars et d'une croissance des ventes d'environ 1,8% en données publiées (environ +3,5% en données comparables).

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE 0.00%