Home Depot: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 09:32









(CercleFinance.com) - Home Depot a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant de 15 milliards de dollars, remplaçant son autorisation précédente.



Il a aussi a déclaré un dividende de 1,90 dollar par action, dividende qui sera payable le 15 septembre prochain aux actionnaires inscrits au 1er septembre. Il s'agit du 142e trimestre consécutif où le groupe verse un dividende en espèces.



Pour rappel, la chaine de rénovation résidentielle a dévoilé mardi un BPA en progression de 11,5% à 5,06 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% à 43,8 milliards.





Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -0.10%