Home Depot : nomme un nouveau vice-président exécutif

(CercleFinance.com) - Home Depot a annoncé aujourd'hui la nomination de John Deaton en tant que vice-président exécutif chargé de la chaîne d'approvisionnement et du développement de produits, à compter du 1er novembre 2021. John Deaton travaille depuis 14 ans chez Home Depot, où il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la chaine d'approvisionnement, le développement de produits et, plus récemment, dans les opérations de vente au détail. John Deaton succédera à Mark Holifield qui quitte l'entreprise après y avoir travaillé 15 années.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE +0.52%