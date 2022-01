Home Depot nomme un nouveau CEO

(AOF) - Home Depot a annoncé la nomination d'Edward "Ted" Decker au poste de directeur général et président, et a été élu au conseil d'administration de la société, à compter du 1er mars 2022. Craig Menear, l'actuel CEO et membre du conseil d'administration, continuera d'occuper le poste de président du conseil d'administration.

AOF - EN SAVOIR PLUS