Home Depot nomme Ted Decker, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général et mise sur une reprise durable des ventes

Home Depot HD.N a nommé mardi son directeur financier, Richard McPhail, au poste de directeur général. L'enseigne de bricolage confie ainsi les rênes à un cadre de longue date, alors qu'elle cherche à tirer parti d'une reprise de la croissance de ses ventes dans un contexte où la consommation reste faible.

M. McPhail succédera le 23 novembre à Ted Decker, 63 ans, qui avait pris un congé maladie en août et a depuis repris ses fonctions. M. Decker, un vétéran de 26 ans de l’entreprise devenu directeur général en 2022, restera président du conseil d’administration, a indiqué la société.

Cette transition à la tête de l’entreprise intervient alors que Home Depot s’implante davantage sur le marché des entrepreneurs professionnels, où la demande a mieux résisté que les dépenses consacrées au bricolage. Les coûts d’emprunt élevés et l’incertitude économique ont pesé sur les grands projets de rénovation.

LA REPRISE EN LIGNE DE MIRE

M. McPhail, 56 ans, qui travaille chez Home Depot depuis deux décennies et occupe le poste de directeur financier depuis 2019, a contribué à superviser l’expansion de l’entreprise sur le marché professionnel, notamment à travers les acquisitions des fournisseurs de matériaux SRS Distribution et GMS.

L’entreprise a également nommé deux cadres internes: Jordan Broggi au poste de directeur financier et Marie Campbell à celui de directrice des opérations, ces nominations prenant effet lorsque M. McPhail prendra ses fonctions.

Home Depot a renoué avec une croissance de ses ventes à périmètre constant après une longue période de ralentissement sur les marchés de l’immobilier et de la rénovation. M. McPhail a attribué cette reprise aux gains de parts de marché et aux investissements réalisés dans les capacités de livraison, l’expérience en magasin, ainsi que dans l’intelligence artificielle et les outils numériques.

Maintenir la reprise des ventes tout en préservant les marges constituera un défi majeur pour M. McPhail, ont déclaré les analystes de Zacks Investment Management et de CFRA.

Ils ont souligné que les nouveaux directeurs généraux intensifient souvent les investissements au début de leur mandat, ce qui pourrait peser sur les marges à court terme.

Home Depot table sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires se situant dans le haut de sa fourchette prévisionnelle précédente (2,5% à 4,5%), mais prévoit une marge opérationnelle ajustée proche du bas de sa fourchette cible antérieure (12,8% à 13,0%).

L'action de la société a reculé d'environ 2%.