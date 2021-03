Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : lance une gamme d'outils électriques sans fil Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Home Depot annonce le lancement d'une nouvelle gamme d'équipements électriques d'extérieur sans fil, 'offrant la facilité d'utilisation et les avantages environnementaux des machines fonctionnant sur batterie, avec la puissance et la durée de fonctionnement des moteurs traditionnels', indique en substance l'enseigne. Cette gamme élargie de Ryobi, DeWalt, Makita et Milwaukee n'émet donc aucune émission de carbone et élimine le besoin de stocker des produits combustibles. De plus, les batteries de ces outils de plein air sont interchangeables avec les autres outils, précise Home Depot.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE 0.00%