Home Depot : l'empreinte énergétique se réduit

(CercleFinance.com) - Home Depot a annoncé mardi avoir réduit de 22% son empreinte énergétique en 2020 par rapport à 2019, tout en parvenant à faire croître son activité de l'ordre de 20%. Le géant américain des magasins de bricolage dit avoir avoir abaissé de plus de 127.000 tonnes métriques ses émissions de CO2 les plus directes (Scope 1 et 2) l'an dernier. Dans son communiqué, le distributeur basé à Atlanta indique s'être donné comme objectif d'alimenter l'intégralité de ses entrepôts avec de l'électricité renouvelable à horizon 2030. En ce qui concerne ses magasins, Home Depot dit avoir réduit de 44% la consommation d'électricité de ses points de vente aux Etats-Unis entre 2010 et 2020. Rien que l'an dernier, la consommation d'électricité de ses magasins a diminué de 14% grâce au recours aux systèmes d'éclairage LED, à l'automatisation des bâtiments et à des technologies de chauffage, d'air conditionné et de ventilation efficaces d'un point de vue énergétique.

