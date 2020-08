Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : hausse de 27% du BPA au 2e trimestre Cercle Finance • 18/08/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 26,8% à 4,02 dollars, pour des revenus de 38,1 milliards de dollars, en croissance de 23,4% en données comparables. 'Les investissements que nous avons réalisés dans nos activités ont significativement accru notre agilité, nous permettant de répondre rapidement aux changements tout en continuant de promouvoir un environnement opérationnel sûr', commente le PDG Craig Menear. Par ailleurs, le conseil d'administration de la chaine de rénovation résidentielle a déclaré un dividende de 1,50 dollar par action au titre du trimestre écoulé, dividende qui sera mis en paiement le 17 septembre au profit des actionnaires enregistrés au 3 septembre.

