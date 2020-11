Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : hausse de 26% du BPA trimestriel Cercle Finance • 17/11/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 25,7% à 3,18 dollars, un niveau supérieur aux anticipations des analystes. La chaine de distribution en rénovation résidentielle basée à Atlanta a vu ses revenus trimestriels s'accroitre de 23,2% à 33,5 milliards de dollars, dont une croissance de 24,1% en données comparables (+24,6% sur les seuls Etats-Unis). Par ailleurs, Home Depot fait part de son intention d'investir environ un milliard de dollars sur une base annualisée, dans des augmentations permanentes de rémunérations de ses collaborateurs, en remerciement de leur travail durant la pandémie.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE +1.00%