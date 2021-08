Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : hausse de 13% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 13:17









(CercleFinance.com) - La chaine de rénovation résidentielle Home Depot publie un BPA en hausse de 12,7% à 4,53 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, pour des revenus accrus de 8,1% à 41,1 milliards de dollars (+3,4% en données comparables sur les seuls Etats-Unis). 'Nous avons atteint le cap des plus de 40 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois de notre histoire', met en avant son PDG Craig Menear, qui pointe un 'environnement dynamique et stimulant' dans lequel opère Home Depot.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE +0.67%