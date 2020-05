Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : en baisse, mais un broker remonte sa cible Cercle Finance • 20/05/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre Home Depot recule ce mercredi de -0,3%, même si l'analyste Jefferies a revu à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en conservant sa recommandation 'achat' sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 269 à 274 dollars. 'Nous sommes positifs sur le titre étant donné: notre analyse du trafic piétonnier qui a révélé une surperformance notable ; la demande en bricolage (DIY) a dépassé celle des pros aujourd'hui ; le pipeline de bricolage montera au T2', relève le broker.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE 0.00%