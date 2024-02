Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Home Depot: diminution de 14% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre 2023, soit 2,82 dollars par action, un BPA en diminution de 14,5% pour des ventes en baisse de 2,9% à 34,8 milliards (-3,5% en données comparables).



'Après trois années de croissance exceptionnelle pour notre groupe, 2023 a été une année de modération', explique son PDG Ted Decker. 'Au cours de l'exercice, nous nous sommes concentrés sur plusieurs initiatives visant à renforcer l'entreprise'.



La chaine de magasins spécialisée dans la rénovation résidentielle indique que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 7,7% de son dividende trimestriel à 2,25 dollars par action, dividende qui sera mis en paiement au mois de mars.



Affichant pour l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA de 15,11 dollars et des ventes de 152,7 milliards, Home Depot les anticipe tous deux pour l'exercice 2024 en croissances d'environ 1% (en incluant une 53ème semaine).





