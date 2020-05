Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : consensus manqué au 1er trimestre Cercle Finance • 19/05/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit un BPA en repli de 8,4% à 2,08 dollars, manquant ainsi d'une quinzaine de cents le consensus de marché. La chaine de rénovation résidentielle a réalisé un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de dollars, en croissance de 7,1% en données brutes et de 6,4% en comparable. Sur les seuls Etats-Unis, ses revenus se sont accrus de 7,5% en comparable. S'il revendique 'une dynamique de ventes forte' sur les deux premières semaines du trimestre en cours, Home Depot retire ses objectifs pour l'exercice, étant données les incertitudes sur la durée de la crise sanitaire et sur son impact économique.

