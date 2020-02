Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 25/02/2020 à 13:10









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 9% à 2,28 dollars, battant de 17 cents au consensus, pour des revenus de 25,8 milliards, en croissance de 5,2% en comparable. Affichant un BPA de 10,25 dollars sur l'ensemble de 2019, supérieur à sa dernière prévision qui était de 10,03 dollars, la chaine de rénovation résidentielle l'anticipe à 10,45 dollars pour 2020, pour une croissance de revenus en comparable attendue entre environ 3,5 et 4%. Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé une augmentation de 10% du dividende trimestriel à 1,50 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 26 mars au profit des actionnaires quoi seront enregistrés le 12 mars.

