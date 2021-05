Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : BPA presque doublé au 1er trimestre Cercle Finance • 18/05/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un BPA en hausse de 85,6% à 3,86 dollars au titre de son premier trimestre comptable, un niveau bien au-dessus des attentes, pour des revenus accrus de 32,7% à 37,5 milliards de dollars (+29,9% en données comparables sur les seuls Etats-Unis). 'L'exercice 2021 démarre vigoureusement, notre dynamique continuant de s'appuyer sur nos investissements stratégiques et une gestion efficace d'une demande sans précédent pour des projets de rénovation résidentielle', explique son PDG Craig Menear.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -0.93%