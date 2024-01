Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Home Depot: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Home Depot prend près de 2% en début de séance à Wall Street, soutenu par un relèvement d'opinion chez Wedbush de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la chaine d'article de bricolage, avec un objectif de cours rehaussé de 330 à 380 dollars.



Selon le broker, bon nombre des facteurs clés qui ont plombé la demande en produits de rénovation résidentielle en 2023 'sont en train de toucher leur plancher ou de s'inverser, ce qui devrait se traduire par une demande plus forte en 2024'.





