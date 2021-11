Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : bénéfice net de 4,1 Md$ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 12:49









(CercleFinance.com) - La chaine de rénovation résidentielle Home Depot a annoncé des ventes de 36,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 3,3 milliards de dollars, ou 9,8 %, par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2020. Les ventes comparables pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 ont augmenté de 6,1 % et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 5,5 %. Le bénéfice net s'est élevé à 4,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, ou 3,92 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars, ou 3,18 $ par action diluée, pour la même période de l'exercice 2020. À la fin du troisième trimestre, le groupe exploitait un total de 2 317 magasins.

