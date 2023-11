Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot: baisse de 10% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Le distributeur spécialisé dans la rénovation résidentielle Home Depot publie un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars pour son troisième trimestre comptable, soit 3,81 dollars par action, un BPA en baisse de 10% par rapport à la même période un an auparavant.



Ses ventes se sont tassées de 3% à 37,7 milliards de dollars (-3,1% en données comparables), avec 'un engagement continu de la part des clients à l'égard de petits projets et des pressions dans certaines catégories discrétionnaires à gros ticket'.



Home Depot resserre ses fourchettes de prévisions annuelles, pour viser désormais une baisse du BPA entre 9 et 11%, une marge opérationnelle entre 14,1 et 14,2%, ainsi qu'un recul des revenus de 3 à 4% (en données brutes comme en comparable).





Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -1.29%