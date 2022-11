Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot: augmentation de 8% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Home Depot publie un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre comptable, soit 4,24 dollars par action, un BPA en augmentation de 8,2% par rapport à la même période un an auparavant.



Le géant de la distribution spécialisé dans la rénovation résidentielle a vu ses ventes s'accroitre de 5,6% à 38,9 milliards, dont une progression de 4,3% en données comparables (+4,5% pour les seuls États-Unis).



Home Depot réaffirme ses prévisions annuelles, à savoir une hausse du BPA 'dans le milieu de la plage à un chiffre', une marge opérationnelle d'environ 15,4% et une croissance des ventes comparables d'environ 3%.





