Home Depot annonce des dépenses modérées avec des prévisions de ventes et de bénéfices annuels en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

Home Depot HD.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel mardi, l'incertitude économique liée aux tarifs douaniers ayant freiné la demande pour les rénovations de grande envergure et les projets de bricolage.

La première chaîne mondiale de magasins de bricolage a ouvert le bal d'une semaine riche en résultats pour les grandes surfaces, dont Walmart WMT.N et Target TGT.N , alors que les investisseurs surveillent les dépenses de consommation aux États-Unis à l'approche des fêtes de fin d'année, très importantes, dans un contexte de pressions sur les coûts dues aux tarifs douaniens.

"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le marché de l'immobilier ont un impact disproportionné sur la demande en matière d'amélioration de l'habitat", a déclaré le directeur général Ted Decker.

Home Depot et son concurrent Lowe's LOW.N sont confrontés à une demande faible, les inquiétudes concernant le ralentissement du marché de l'emploi et l'incertitude économique atténuant le coup de pouce attendu de la baisse des taux hypothécaires à la suite des réductions de taux de la banque centrale américaine.

La demande de projets nécessitant un financement, tels que la rénovation de cuisines, la modernisation de salles de bains et la pose de revêtements de sol, est restée à la traîne au cours des derniers trimestres.

Les actions de la société et celles de sa rivale Lowe's

LOW.N ont chuté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse. Lowe's devrait publier ses résultats mercredi.

Home Depot s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté annuel diminue de 5 %, alors que son objectif précédent était une baisse de 2 % d'une année sur l'autre.

L'entreprise s'attend désormais à ce que la croissance des ventes à magasins comparables en 2025 soit "légèrement positive", alors qu'elle prévoyait en août une augmentation de 1 %.

Toutefois, les ventes de 41,35 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 2 novembre ont dépassé les attentes de 41,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,74 dollars, contre des estimations de 3,84 dollars.