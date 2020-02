Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot : 80.000 embauches prévues ce printemps Cercle Finance • 11/02/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Home Depot, le géant américain de la distribution pour la rénovation résidentielle, fait part ce mardi de son intention d'embaucher 80.000 collaborateurs ce printemps, en préparation de sa saison la plus active de l'année. 'Au cours des prochains mois, les demandeurs d'emplois pourront postuler à des postes à temps plein ou à temps partiel proches de leurs domiciles, 90% de la population des Etats-Unis vivant dans un rayon de 10 miles autour d'un magasin Home Depot', souligne-t-il.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE 0.00%