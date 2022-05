Homa Capital prouve l'importance du S d'ESG dans la performance des entreprises

Cette approche, spécifique à Homa Capital, s'appuie sur la conviction que le capital humain est un actif intangible de l'entreprise, dont la contribution à l'innovation et aux relations durables clients et fournisseurs, est vecteur de performance à long terme.

Comme déjà démontré par d'autres publications sur le marché américain, l'étude de Homa Capital parvient à des conclusions comparables sur le marché français lesquelles attestent d'une résilience et d'une meilleure performance des entreprises dont la notation sociale évolue favorablement.

(AOF) - La Qualité de Vie au Travail (QVT) étant au cœur de ses critères extra-financiers, Homa Capital a révélé, à l’occasion d’une conférence de presse les conclusions d’une mission de recherche qui met en évidence le lien entre la situation de marché des entreprises et la prédictibilité de leur note Sociale (S).

