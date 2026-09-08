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Holtec Nuclear vise une valorisation de 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)

Holtec vise une valorisation pouvant atteindre 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires, alors que Wall Street reprend ses activités après la pause estivale.

Basée à Camden, dans le New Jersey, cette entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires cherche à lever jusqu’à 900 millions de dollars en proposant 50 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune.

L’automne est traditionnellement l’une des périodes les plus chargées en matière de nouvelles opérations, les marchés sortant de l'accalmie estivale et les acteurs du marché s’empressant de lancer des offres lorsque les investisseurs reviennent après la fête du Travail.

Cette introduction en bourse s’ajoute à une série d’introductions en bourse dans le secteur nucléaire cette année, les émetteurs de ce secteur se tournant de plus en plus vers les introductions en bourse traditionnelles au détriment des opérations de type "chèque en blanc".

J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs, Citigroup et BofA Securities sont les co-chefs de file. Holtec sera cotée sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole "HNUC".

Fusions / Acquisitions
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