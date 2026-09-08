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Holtec Nuclear vise une valorisation de 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la période d'automne s'ouvre
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 13:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles et des détails dans les paragraphes 4 à 9)

Holtec vise une valorisation pouvant atteindre 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires, alors que Wall Street entame sa période de transactions post-Fête du Travail.

Basée à Camden, dans le New Jersey, la société cherche à lever jusqu’à 900 millions de dollars en proposant 50 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune.

L'automne est traditionnellement l'une des périodes les plus actives en matière de nouvelles opérations, les marchés se remettant du ralentissement estival.

L’introduction en bourse de Holtec s’ajoute à une série d’introductions en bourse dans le secteur nucléaire cette année, les émetteurs de ce secteur se tournant de plus en plus vers les introductions en bourse traditionnelles plutôt que vers les opérations de type « chèque en blanc ».

X-energy XE.O et Standard Nuclear STDN.N sont entrées en bourse cette année via des introductions en bourse traditionnelles, tandis que l’entreprise nucléaire Westinghouse a également déposé en toute confidentialité une demande d’inscription à la cote de New York.

La demande en énergie nucléaire a connu une croissance rapide, le développement des centres de données faisant grimper la demande en électricité, ce qui a ravivé l’intérêt pour les réacteurs nucléaires.

Fondée en 1986 par Krishna Singh, Holtec est spécialisée dans des domaines tels que le transfert de chaleur et les composants de réacteurs, le stockage du combustible usé et le démantèlement des centrales nucléaires.

Selon le dossier déposé, la société a enregistré un résultat net de 205,6 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 269,9 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre un résultat net de 139,1 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 286,6 millions de dollars un an plus tôt.

L’entreprise développe actuellement des petits réacteurs modulaires (SMR), dont les deux premières unités devraient être déployées sur son site de Palisades.

Holtec travaille également à la remise en service de la centrale de Palisades de 800 mégawatts, actuellement déclassée , qui serait le premier réacteur commercial américain à redémarrer après avoir cessé ses activités.

J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs, Citigroup et BofA Securities sont les chefs de file conjoints de l’opération. Holtec sera cotée sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole "HNUC".

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