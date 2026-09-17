Holtec Nuclear suspend son introduction en bourse aux États-Unis face aux turbulences du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Holtec comptait lever jusqu'à 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse

* Les marchés ont été secoués alors que les titres liés à l'IA subissent des pressions

(Mise à jour de l'article du 16 septembre pour ajouter des détails et du contexte sur la volatilité des marchés tout au long du texte, ainsi qu'une citation du directeur général au paragraphe 3; modification de la date de publication)

Holtec Nuclear a suspendu mercredi soir son projet d’introduction en bourse aux États-Unis, invoquant les conditions du marché, et a ainsi mis en veilleuse une cotation qui devait faire la une de la première semaine complète de la période d’introduction en bourse d’automne, traditionnellement favorable.

Ces dernières semaines, les marchés mondiaux ont pris un virage radical à l’encontre de l’économie des centres de données dédiés à l’IA, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur les capitaux colossaux nécessaires à la construction d’ infrastructures d’IA et se demandant si les rendements qui en découlent peuvent justifier ces dépenses.

« C’est comme une tempête parfaite », a déclaré le directeur général Krishna Singh au Financial Times. « Notre activité, à tort ou à raison, est considérée comme liée à ce secteur (des centres de données). Nous fournissons de l’énergie nucléaire. Cela a donc bien sûr joué un rôle majeur dans le sentiment défavorable du marché à l’égard du nucléaire. »

Les marchés dans leur ensemble ont également été secoués en septembre par la flambée des rendements obligataires et un retour à une politique monétaire plus restrictive, la Réserve fédérale américaine ayant procédé cette semaine à sa première hausse des taux depuis 2023 .

Holtec a déclaré qu’elle continuerait à évaluer le calendrier de l’introduction en bourse, mais n’a pas donné de date précise.

Holtec visait à lever jusqu’à 900 millions de dollars en vendant 50 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune, le prix de l’introduction en bourse devant être fixé jeudi.

Cette suspension, rapportée pour la première fois par Bloomberg, constitue un revers pour les émetteurs du secteur nucléaire, dont les actions ont connu une période difficile ces derniers mois, les marchés ayant réévalué les perspectives de la demande d’électricité liée à l’intelligence artificielle.

Standard Nuclear STDN.N , qui a fait son entrée en bourse en juillet après avoir revu à la baisse son introduction aux États-Unis, a vu son titre chuter de 20,6 % par rapport au prix d’offre à la clôture de mercredi.

Le fabricant de réacteurs nucléaires X-Energy XE.O , qui est entré en bourse en avril, se négocie à un cours inférieur de 36,7 % à son prix d’introduction.

Fondée en 1986 par Singh, Holtec est spécialisée dans des domaines tels que le transfert de chaleur et les composants de réacteurs, le stockage du combustible usé et le démantèlement des centrales nucléaires. L’entreprise développe également des petits réacteurs modulaires.