Hollywood : fin de grève des scénaristes en vue

(AOF) - Les scénaristes, les studios et les streamers américains ont annoncé dimanche qu'ils étaient parvenus à un accord de principe qui devrait mettre fin à la grève de 146 jours des premiers. La « Writers Guild of America » a indiqué que de plus amples informations seront communiquées une fois que les termes de l’accord auront été finalisés.

Celui-ci, d'une durée de trois ans, prévoit notamment une augmentation des droits d'auteur, l'obligation de doter en personnel les "salles d'écriture" de la télévision et des protections concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, ont indiqué au Wall Street journal des personnes connaissant bien l'accord.