hold hold hold////////EXCLUSIF-Air France-KLM cherche des milliards d'emprunts garantis par Paris et Amsterdam-sces

PARIS, 3 avril (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA mène des discussions avec des banques pour emprunter de cinq à six milliards d'euros sous la forme de crédits garantis par les Etats français et néerlandais, afin de tenter d'affronter une paralysie durable de son activité du fait de la pandémie de coronavirus, ont déclaré des sources à Reuters. Les modalités et les montants de cette opération ne sont pas finalisés et sont susceptibles d'évoluer, ont précisé ces sources. Mais le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt de quatre milliards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France combiné à un emprunt de près de deux milliards garanti par l'Etat néerlandais pour KLM. Selon plusieurs sources au fait des discussions, Paris et Amsterdam, qui détiennent chacun 14% du capital du groupe aérien, ont uni leurs forces pour régler ces problèmes de trésorerie, mettant un bémol pour l'occasion à leurs divergences concernant la gouvernance du groupe. (Laurence Frost et Anthony Deutsch, avec Arno Schuetze à Francfort, Toby Sterling à Amsterdam, Gwenaëlle Barzic et Leigh Thomas à Paris ; version française Myriam Rivet, édité par)

