Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client *hold*BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 05/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA VIE.PA s'est engagé dimanche à ne pas lancer d'OPA hostile sur SUEZ SEVI.PA s'il parvient à racheter les parts d'ENGIE ENGIE.PA dans le groupe de service aux collectivités, tentant à nouveau de désamorcer l'hostilité de son rival qui a rejeté immédiatement cette nouvelle proposition. * Le conseil d'administration d'ENGIE ENGIE.PA a désigné vendredi l'ingénieure française Catherine MacGregor pour succéder à Isabelle Kocher en tant que directrice générale, avec pour mission d'accélérer dans les énergies renouvelables et les infrastructures tout en exécutant un ambitieux programme de cessions. * TECHNIPFMC FTI.PA a annoncé vendredi la nomination d'Arnaud Pieton au poste de président et directeur général désigné de Technip Energies. * AIRBUS AIR.PA - Les perspectives du secteur aérien se sont encore détériorées avec le rebond de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a entraîné l'instauration de nouvelles restrictions aux déplacements, a déclaré samedi le directeur des opérations d'Airbus Michael Schöllhorn dans un entretien accordé au Handelsblatt. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé vendredi la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 336 millions d'euros qui lui permet de réduire son endettement de moitié et voit le gestionnaire d'actifs GoldenTree devenir son premier actionnaire avec 26% du capital. * CINEWORLD CINE.L , le deuxième plus grand opérateur de cinéma au monde, va fermer cette semaine tous ses sites aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande en raison de l'impact de la crise sanitaire, a déclaré dimanche une personne proche du dossier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.43% ENGIE Euronext Paris +0.31% TECHNIPFMC Euronext Paris +2.31% SOLOCAL Euronext Paris -14.89% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51% CINEWORLD GROUP LSE -2.42%