Holcim: vers une scission des activités nord-américaines

(CercleFinance.com) - Holcim annonce son intention d'introduire ses activités nord-américaines en bourse aux États-Unis, une scission intégrale qui donnerait naissance à 'la principale entreprise spécialisée dans les solutions de construction de la région'.



'Avec plus de 850 opérations à la fine pointe de la technologie, cette entreprise est un chef de file dans les systèmes de toiture avancés, le numéro un du ciment et est bien positionnée dans les granulats et le béton prêt à l'emploi', précise-t-il.



Cette opération doit renforcer la capacité du groupe restant à maximiser la création de valeur grâce à sa présence bien équilibrée et à sa position de leader en Europe, en Amérique latine et en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.



La cotation aux États-Unis devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025. Elle sera soumise à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue au premier trimestre 2025, ainsi qu'à d'autres approbations habituelles.





