Holcim: vente des activités au Brésil finalisée

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir conclu la vente de ses activités au Brésil à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) pour une valeur d'entreprise de 1,025 milliard de dollars, après l'approbation de cette transaction par les autorités brésiliennes.



'Cette transaction comprend les cinq cimenteries intégrées de Holcim, quatre stations de broyage, six sites de granulats et 19 installations de béton prêt à l'emploi', rappelle le groupe suisse de matériaux de construction.



Il précise toutefois que l'Amérique latine reste pour lui une région de croissance stratégique essentielle, ayant ainsi étendu récemment ses activités de granulats au Salvador, en Équateur et en Colombie, ainsi que son réseau de vente au détail Disensa.





