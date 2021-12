Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim : vente de l'activité zambienne finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé la vente de son activité en Zambie, représentant une participation de 75% au capital de la société locale, au cimentier chinois Huaxin, pour une valeur d'entreprise de 150 millions de dollars pour 100% du capital. L'accord a été conclu suite aux approbations des autorités chinoises et zambiennes. Cette vente fait suite à celle du cluster de l'Océan Indien, clôturée fin octobre. Depuis 2019, Holcim a réalisé plus de 3,1 milliards de dollars de cessions. 'Cette cession est une nouvelle étape pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, nous donnant de la flexibilité pour continuer à investir dans des opportunités de croissance attrayantes', explique le PDG Jan Jenisch.

