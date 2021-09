Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim : une acquisition finalisée aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition d'Utelite Corporation à Coalville (Etat américain de l'Utah), l'un des principaux producteurs de granulats légers qui rejoindra les activités du groupe dans les régions de Denver, Phoenix et Las Vegas. 'Fondée en 1962, Utelite compte plus de 40 employés qui servent des clients dans l'ouest des États-Unis et l'ouest du Canada. L'activité possède plus de 60 ans de réserves prouvées et probables', souligne le fournisseur de matériaux de construction. De plus, Holcim a conclu un accord pour acheter Polcalc en Pologne. Polcalc emploie 78 personnes et est l'un des principaux producteurs de carbonate de calcium granulé du pays. Cette acquisition complète l'activité granulats d'Holcim en Pologne.

Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +0.74% HOLCIM Swiss EBS Stocks +1.10% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%