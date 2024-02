Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: un BPA record pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Holcim publie un BPA ajusté en hausse de 9% à un niveau record de 5,42 francs suisses au titre de 2023, ainsi qu'un EBIT récurrent de 4,76 milliards, soit une marge de 17,6% pour un chiffre d'affaires de 27 milliards, en baisse de 7,5% (mais +6,1% en organique).



Son conseil d'administration propose une augmentation de 12% du dividende à 2,80 francs suisses par action nominative, et prévoit un programme de rachat d'actions d'un montant total d'un milliard de francs jusqu'à la fin de l'année en cours.



Pour 2024, le groupe suisse de matériaux de construction prévoit notamment une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 4%, une progression sur-proportionnelle de l'EBIT récurrent et une augmentation de la marge opérationnelle courante à 18%.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +0.93% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%