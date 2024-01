Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: trois acquisitions ciblées en Europe information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir clôturé trois acquisitions ciblées en Europe, élargissant ainsi son portefeuille de solutions et de produits pour la croissance verte et contribuant à son objectif de porter le pôle Solutions & Products à au moins 30% du chiffre d'affaires d'ici 2025.



Le groupe suisse de matériaux de construction indique ainsi avoir pris une participation majoritaire dans Artepref, présenté comme un leader en pleine croissance dans le domaine des solutions innovantes en béton préfabriqué en Espagne.



Holcim a aussi racheté W.A.T.T. Recycling, une entreprise de gestion des déchets qui produit des carburants alternatifs en Grèce, ainsi qu'Eco-Readymix, qui le fait entrer sur le marché des solutions de mortier avancées au Royaume-Uni.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +1.43% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%