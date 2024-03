Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: titre un hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Holcim gagne près de 2% à Zurich alors que UBS a révisé à la hausse les arguments en faveur de la hausse de son objectif de cours.



L'analyste reste à neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 80 francs suisses (au lieu de 66 francs suisses) ce qui représente un potentiel de hausse de 6%.



' Nous passons à une valorisation de l'objectif à 80 CHF par action, ce qui implique un potentiel de hausse limité ' indique UBS.



Pour 2024, le groupe suisse de matériaux de construction prévoit notamment une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 4%, une progression sur-proportionnelle de l'EBIT récurrent et une augmentation de la marge opérationnelle courante à 18%.





