Holcim: série de nominations aux postes de direction

(CercleFinance.com) - Holcim fait savoir que Jaime Hill, ancien dirigeant de Holcim Mexique est nommé Responsable de la Région Amérique du Nord, succédant à Toufic Tabbara.



Carmen Diaz, actuelle dirigeante de Holcim Espagne, devient Directrice des Ressources Humaines à partir du 1er octobre 2024, en remplacement de Feliciano González Muñoz.



Enfin, Lukas Studer, Conseiller Juridique Général Corporate et M&A, sera le nouveau Conseiller Juridique Général du Groupe à partir du 1er novembre 2024, prenant la relève de Mathias Gaertner.







