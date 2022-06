Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: se renforce dans l'isolation aux USA information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mercredi qu'il allait se renforcer sur le marché américain des toitures et de l'isolation avec l'acquisition du texan SES Foam.



Le cimentier suisse explique avoir trouvé un accord en vue du rachat de ce spécialiste des isolants en mousse à vaporiser, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 200 millions de dollars cette année.



En tenant compte des récentes acquisitions de Firestone Building Products et de Malarkey dans le même domaine d'activité, les ventes annuelles d'Holcim sur le segment des toitures et de l'isolation devraient désormais cumuler 3,5 milliards de dollars.



Créé en 2009 et basé à Spring (Texas), SES est à l'origine de SucraSeal, un procédé d'isolation à base de saccharose 'biosourcée' qui a été approuvé par le Département américain de l'agriculture.



Holcim souligne que SES affiche un long historique de 'croissance à deux chiffres'.





