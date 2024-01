Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: salué pour son projet de scission information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - Holcim grimpe de 4% à Zurich, salué pour l'annonce de son intention d'introduire ses activités nord-américaines en bourse aux États-Unis, une opération qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.



'A la surprise générale, Holcim cède à son tour à la tentation du rêve américain et de ses multiples plus généreux', réagissait ce matin Oddo BHF, qui tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Holcim, relevait son objectif de cours de 60 à 70 francs suisses.



'Le marché devrait accueillir positivement l'annonce du spin-off du business nord-américain d'autant que grand nombre d'investisseurs L/S privilégient toujours Heidelberg Materials par rapport à Holcim', jugeait le bureau d'études.



Par ailleurs, le groupe suisse a fait part de la nomination de Miljan Gutovic au poste de CEO à compter du 1er mai 2024, succédant alors à Jan Jenisch qui, restant président, sera chargé de diriger l'introduction des activités nord-américaines en bourse aux États-Unis.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +3.99% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%