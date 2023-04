Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Holcim relève ses prévisions pour 2023, pour viser notamment une croissance organique des ventes nettes supérieure à 6%, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrente de plus de 16%, la meilleure de son secteur.



Pour les trois premiers mois de 2023, il dévoile un EBIT récurrent de 493 millions de francs suisses et des ventes nettes de 5,72 milliards, en baisses respectives de 19,7% et de 11,1% en données publiées, mais en croissances de 12% et 8% en organique.



'Cette croissance rentable a été tirée par de solides performances dans l'ensemble de nos activités de matériaux de construction', souligne Jan Jenisch, se disant convaincu que le groupe helvétique 'terminera l'année en force'.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks -0.92% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%