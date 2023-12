Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: reçoit deux prix lors de la COP28 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir reçu deux prix lors de la COP28 à Dubaï pour son projet ' Carbon2Business ' à Lägerdorf (Allemagne) pour ses technologies de captage du carbone.



Le premier prix récompense la société en tant que 'acteur du changement de la transition énergétique'- un titre décerné aux entreprises proposant des solutions innovantes révolutionnaires qui peuvent être mises à l'échelle pour accélérer la décarbonation.



Le second prix désigne 'Carbon2Business' comme ' projet exceptionnel ' allemand lors des Mission Innovation Net-Zero Industries Awards.



' C'est formidable de clôturer la COP28 avec deux récompenses pour notre projet Carbon2business à Lägerdorf. Ces prix récompensent les entreprises pour leur collaboration et leur innovation', a commenté en substance Nollaig Forrest, directeur du développement durable chez Holcim.





